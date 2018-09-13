Свердловская аптечная сеть «Фармация» понесла убытки на 23 млн: директор уволена
Сегодня, 06:30Здоровье и экология
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Свердловское ГУП «Фармация» за первые шесть месяцев 2018 года понесло убытки на 23 млн рублей. Работа директора организации была признана неэффективной.
Источник: Znak.com
Известно, что за прошлый год аптечная сеть не выполнила плановые показатели, убыток составил 61,4 млн рублей, когда прибыль должна была составить 12 млн.
Руководство компании объяснило убытки снижением спроса на рынке области.
По словам сотрудников фирмы, директор запрещает компании участвовать в конкурсах на государственные контракты, поскольку специально уступает конкурентам, отказывается развивать аптечную сеть и массово увольняет работников.
12 сентября стало известно о том, что директор компании по поставке лекарственных препаратов Наталия Обухова была уволена. Распоряжение об увольнении подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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