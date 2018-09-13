Свердловская аптечная сеть «Фармация» понесла убытки на 23 млн: директор уволена

Известно, что за прошлый год аптечная сеть не выполнила плановые показатели, убыток составил 61,4 млн рублей, когда прибыль должна была составить 12 млн.

Руководство компании объяснило убытки снижением спроса на рынке области.

По словам сотрудников фирмы, директор запрещает компании участвовать в конкурсах на государственные контракты, поскольку специально уступает конкурентам, отказывается развивать аптечную сеть и массово увольняет работников.