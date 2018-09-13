Тёплая и сухая погода установится в Нижнем Тагиле на выходных

14 сентября тагильчан ждут небольшие осадки, но в субботу и воскресенье дождей не ожидается. Ветер после пятницы ослабнет и не превысит 3-5 м/с.

Более подробный прогноз на выходные:

В пятницу температура воздуха достигнет 17-18 градусов тепла, ожидаются умеренные осадки и ветер до 10 метров в секунду.