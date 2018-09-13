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#домахорошо
Тёплая и сухая погода установится в Нижнем Тагиле на выходных
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тёплая и сухая погода установится в Нижнем Тагиле на выходных

Сегодня, 11:15Здоровье и экология
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