Тёплая и сухая погода установится в Нижнем Тагиле на выходных

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По сообщению Уральского гидрометцентра, температура в Нижнем Тагиле начнёт подниматься и уже 14 сентября и достигнет +20 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
14 сентября тагильчан ждут небольшие осадки, но в субботу и воскресенье дождей не ожидается. Ветер после пятницы ослабнет и не превысит 3-5 м/с.
Более подробный прогноз на выходные:
В пятницу температура воздуха достигнет 17-18 градусов тепла, ожидаются умеренные осадки и ветер до 10 метров в секунду.
В субботу и воскресенье температура продержится в диапазоне 15-17 градусов тепла. Осадков не ожидается, ветер до 5 метров в секунду.
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