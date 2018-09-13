Усиление ветра ожидается в Нижнем Тагиле 14 сентября

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14 сентября в Нижнем Тагиле ожидается усиление ветра.
Сюжеты: Нижний Тагил
Уральские синоптики предупреждают, что 14 сентября в Нижнем Тагиле усилится ветер. Его порывы будут достигать 20 м/с.
В случае возникновения экстренных ситуаций спасатели рекомендуют звонить по телефону 112.
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