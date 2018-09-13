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#домахорошо
Введен карантин: уже в четырех школах Екатеринбурга у детей заподозрен менингит
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Введен карантин: уже в четырех школах Екатеринбурга у детей заподозрен менингит

Сегодня, 17:55Здоровье и экология
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