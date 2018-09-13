Введен карантин: уже в четырех школах Екатеринбурга у детей заподозрен менингит
В Екатеринбурге у учеников еще двух школ заподозрили менингит. Всего в столице Урала карантин введен в трех школах за два дня.
Из-за энтеровирусной инфекции в Екатеринбурге карантин введен в трех школах, еще в одной - обнаружено подозрение на менингит у одного ученика.
12 сентября на карантин была закрыта гимназия №5, там у четырех учениц обнаружили инфекцию, предварительно, менингит. Было принято решение о закрытии учебного учреждения на санобработку.
Следом менингит заподозрили у ученика школы №52. Там, с целью недопущения распространения инфекции, класс, в котором обучался мальчик, на 19 дней переместили в другое помещение и изолировали от других учащихся.
В школе №167 заболел один мальчик, симптомы схожи со случаями в двух других школах.
Также, сообщает «Областная газета», в школе №171 в разных классах зафиксированы два случая, предположительно, менингита. Оба класса закрыты на карантин и ведется работа СЭС, организовано эпидемиологическое расследование. Специалисты выясняют причины заражения.