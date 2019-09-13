Алексей Кузнецов проверил реализацию экологических проектов в Нижнем Тагиле

Было проведено совещание по вопросам восстановления Черноисточинского водохранилищ. На встрече обсуждались предварительные итоги работы по улучшению экологии в городе и планы на будущее.

Город вошел в список 12-ти приоритетных промышленных центров, где в соответствии с Указом Президента Российской Федерации реализуется комплекс мер по улучшению качества окружающей среды, в частности, по сокращению вредных выбросов в атмосферу. За первый год удалось достичь значимых результатов в этом направлении. Объем загрязняющих веществ от стационарных источников снижен более чем на 10%. Предприятия-участники выполняют взятые обязательства, и набранные темпы работы не оставляют сомнения, что все намеченные показатели будут достигнуты,сказал Алексей Кузнецов.

По планам НТМК, УХП, УВЗ, ВГОК к 2024 году снизят объем выбросов на 18, %. В Нижнем Тагиле будет установлена автоматическая станция контроля за состоянием атмосферного воздуха в рамках национального проекта «Чистый воздух» в следующем году.

На совещании обсуждалась восстановление Верхне-Выйского и Черноисточинского водохранилищ.

Необходимая проектно-сметная документация по оздоровлению питьевых источников готова и направлена в федеральное агентство «Росводресурс» вместе с заявкой на перенос сроков с 2021 на 2020 год,сообщил Алексей Кузнецов.

Сейчас заканчивается ремонт Черноисточинского гидроузла, начатый в 2018 году. Работы должны быть завершены в третьем квартале этого года. Также разрабатывается проект модернизации гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища.

Станции водоподготовки Черноисточинского пруда «разгружают» водный объект «Водоканал-НТ», который продолжает очистку шламонакопителя. За 2019 год будет вывезено 20 тысяч тонн опасных отходов.