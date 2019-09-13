Оригинальные средства для стайлинга

С приближением холодов необходимость верного подбора средств для стайлинга особо важна, поскольку ношение головного убора требует более тщательной укладки и надежной фиксации. Коллекция классических вариантов состоит из пенки, геля и лака для волос, но представлены также и оригинальные продукты для особых случаев.

Подбираем новые формы Предлагаемые продукты хорошо известны профессиональным стилистам, но для домашнего стайлинга они пока используются не часто, хотя наделены рядом особых свойств. Важное преимущество — такие средства способны справиться с достаточно узкими проблемами, решение которых не всегда по силам классическим вариантам.

Остановимся подробнее на возможностях некоторых из них:

●Глина. По текстуре напоминает пластилин. Перед нанесением ее необходимо слегка разогреть теплом рук или с помощью фена. Хорошо справляется с вьющимися волосами, делает их более послушными и снимает статический заряд.

●Клей. Этот продукт обеспечивает сверхсильную фиксацию и глянцевый эффект без ощущения липкости. Имеет волокнистую или гелевою текстуру, распределяется по прядям руками, может использоваться по мере надобности или ежедневно, но не удаляется расчесыванием, а требует смывания.

●Крем. Не следует путать этот вариант с косметическими средствами для кожи.Обеспечивает мягкую, деликатную фиксацию усталым, поврежденным прядям, облегчает их расчесывание, придает прическе мягкий блеск. Используется в тандеме с феном и наделен необходимым уровнем термозащиты.

●Паста. Гарантирует локонам максимальную эластичность, подойдет любителям экспериментировать, так как позволяет изменять форму укладки на протяжении определенного времени без дополнительного нанесения средства. Способна создать хороший объем без утяжеления, подойдет для создания естественных укладок.

●Стайлинговая пудра. Выпускается в виде рассыпчатого порошка или в форме спрея. Подходит для стрижек любой длины, придает прическе легкую динамичность, применяется для создания объемных укладок с матовым эффектом.