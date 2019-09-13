Синоптики обещают тагильчанам теплые и солнечные выходные

В пятницу днем синоптики обещают до +20 градусов, переменная облачность, небольшой дождь, ветер — до 12 метров в секунду.

В субботу, 14 сентября, днем ожидается до +22 градусов, солнечно, без осадков, ветер — до 12 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до отметки +12 градусов.