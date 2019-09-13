Синоптики обещают тагильчанам теплые и солнечные выходные
Сегодня, 08:39Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В предстоящие выходные, согласно данным Гисметео, в Нижнем Тагиле сохранится теплая и солнечная погода.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу днем синоптики обещают до +20 градусов, переменная облачность, небольшой дождь, ветер — до 12 метров в секунду.
В субботу, 14 сентября, днем ожидается до +22 градусов, солнечно, без осадков, ветер — до 12 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до отметки +12 градусов.
В воскресенье тагильчанам обещают +21 градус в дневные часы, солнечно, без осадков. Ночью ожидается +12 градусов.
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