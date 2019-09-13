Во время прямой линии глава Минздрава не упомянула о массовых увольнениях врачей

От Екатеринбурга прозвучал один вопрос, который касался УЗИ груди. Упоминаний об увольнении хирургов или о нехватке кадров в Свердловской области не было.

В рамках прямой линии были затронуты вопросы диспансеризации, низких зарплат врачей, заболеваемости гриппом. Также Скворцова напомнила о том, что в России регистрируется препарат «Фризиум», который необходим для больных эпилепсией.