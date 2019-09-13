Во время прямой линии глава Минздрава не упомянула о массовых увольнениях врачей
Сегодня, 17:51Здоровье и экологияФото: Минздрав РФ
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова 13 сентября провела прямую линию. Глава Минздрава отвечала на вопросы россиян, однако не затронула тему массовых увольнений врачей в Нижнем Тагиле.
От Екатеринбурга прозвучал один вопрос, который касался УЗИ груди. Упоминаний об увольнении хирургов или о нехватке кадров в Свердловской области не было.
В рамках прямой линии были затронуты вопросы диспансеризации, низких зарплат врачей, заболеваемости гриппом. Также Скворцова напомнила о том, что в России регистрируется препарат «Фризиум», который необходим для больных эпилепсией.
Напомним, что проверка Минздрава РФ после ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле выявила отсутствие системной кадровой политики в здравоохранении всей области.
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