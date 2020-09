В Нижнем Тагиле волонтеры провели четвертое экологическое мероприятие по сбору мусора, сообщается в группе «Чистый Урал» во «Вконтакте».

Мероприятие проводится в четвертый раз в рамках проекта «Не словом, а делом». Целью данного проекта является повышение экологической грамотности жителей. За три часа волонтеры смогли собрать 80 мешков мусора на берегу пруда, а именно 70 мешков с пластиком и бумагой и 10 штук со стеклотарой. Напомним, что такие мероприятия проходят ежегодно. После завершения уборки мусор вывозит региональный оператор. Под Нижним Тагилом активисты собрали 70 мешков мусора на экологическом субботнике

Related news: Под Нижним Тагилом активисты собрали 70 мешков мусора на экологическом субботнике

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter