В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки подтвердили восемь случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии коронавируса в городе выявлено 1 670 случаев заболевания жителей. За минувшие сутки в Свердловской области был выявлен 131 новый случай заболевания коронавирусом, общее число достигло 26 919 человек. По выздоровлению выписан из больниц 61 человек, всего вылечились 20 723 человека. Официально не подтверждено ни одного летального случая от коронавируса, число скончавшихся в Свердловской области составило 522 человека.

