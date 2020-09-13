В Свердловской области количество заболевших COVID-19 достигло почти 27 тысяч человек

В России за сутки было подтверждено 5449 случаев заражения коронавирусом. Всего число зараженных за время пандемии составляет 1 062 811 человек, из них уже 876 225 человек выздоровели. Количество летальных случаев достигло 18 578 человек, из них 94 подтверждены за последние сутки.