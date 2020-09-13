В Свердловской области количество заболевших COVID-19 достигло почти 27 тысяч человек

В Свердловской области количество заболевших COVID-19 достигло почти 27 тысяч человек

Сегодня, 13:03Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За сутки с 12 по 13 сентября в Свердловской области был выявлен 131 новый случай заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там инфекция выявлена у 70 человек. Остальные заболевшие являются жителями 22 муниципалитетов, в том числе и Нижнего Тагила.

В общей сложности число заболевших составляет 26 919 человек.

Состояние 86 человек расценивается как тяжелое, из них 43 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 339 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Из больниц по выздоровлению выписан 61 человек. В общей сложности вылечились 20 723 человека.

Кроме того, не подтверждено ни одного нового летального случая. Число скончавшихся в регионе в результате инфекции составляет 522 человека.

В России за сутки было подтверждено 5449 случаев заражения коронавирусом. Всего число зараженных за время пандемии составляет 1 062 811 человек, из них уже 876 225 человек выздоровели. Количество летальных случаев достигло 18 578 человек, из них 94 подтверждены за последние сутки.

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