Как вылечиться за свой счёт или почему растут расходы бюджета на всё, кроме медицины

Федеральный и региональный бюджеты находятся в профиците — об этом на Московском финансовом форуме заявил премьер-министр Михаил Мишустин. У регионов растут возможности — такие выводы в правительстве сделали исходя из анализа растущих доходов. В первом полугодии 2021 года в стране было заработано даже больше, чем в докризисном 2019 году. Расходы тоже выросли — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на транспорт было потрачено на 41,6% больше, на дорожное хозяйство — на 22%, на услуги ЖКХ — 13,8%, на образование — 14,3%, охрана семьи и детства потребовали на 59,8% больше, физкультура и спорт — на 12,6%. В этом списке не хватает только здравоохранения. В связи с чем данный пункт отсутствует? В этом вопросе разбирались журналисты «Новых известий» совместно со специалистами.