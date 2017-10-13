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Новости Нижнего Тагила

21 млн рублей штрафов назначено за фальсификацию колбасы в Свердловской области

13 октября 2017, 07:30Добавить новость
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Сотрудники Роспотребнадзора Свердловской области из 103 тонн проверенной мясной продукции забраковали более 4 тонн. В процентном отношении это 4% от общего числа. Наиболее часто встречаются нарушения в нормативных документах, технических регламентах.

В Свердловской области в третьем квартале сотрудники Роспотребнадзора проверили 3 515 проб мясной продукции по микробиологическим показателям, 318 из которых оказались неудовлетворительными. На критерии фальсификации в 19 пробах из 391 был положительный результат.

Наиболее часто подделывают колбасы и консервы из мяса, рассказали в пресс-службе ведомства.

Также проверялись производственные объекты. На 521 объекте из 813 нашли нарушения. Продукция была изъята с прилавков. За нарушения ведомство наложило штрафы на сумму 21 921 тыс. рублей. Четыре лица, признанные виновными, были привлечены к уголовной ответственности.

Управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует свердловчанам покупать мясные продукты только в установленных местах торговли. При этом нужно обращать внимание на упаковку, состав, производителя, наличие знака ЕАС, дату изготовления и сроки годности.

 
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