21 млн рублей штрафов назначено за фальсификацию колбасы в Свердловской области

В Свердловской области в третьем квартале сотрудники Роспотребнадзора проверили 3 515 проб мясной продукции по микробиологическим показателям, 318 из которых оказались неудовлетворительными. На критерии фальсификации в 19 пробах из 391 был положительный результат.





Наиболее часто подделывают колбасы и консервы из мяса, рассказали в пресс-службе ведомства.





Также проверялись производственные объекты. На 521 объекте из 813 нашли нарушения. Продукция была изъята с прилавков. За нарушения ведомство наложило штрафы на сумму 21 921 тыс. рублей. Четыре лица, признанные виновными, были привлечены к уголовной ответственности.





Управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует свердловчанам покупать мясные продукты только в установленных местах торговли. При этом нужно обращать внимание на упаковку, состав, производителя, наличие знака ЕАС, дату изготовления и сроки годности.