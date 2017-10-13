Поликлиники в Нижнем Тагиле будут оборудованы для людей с ОВЗ

12 октября в здании администрации Нижнего Тагила прошло заседание координационного совета по делам инвалидов. Участники обсудили актуальные вопросы трудоустройства и реабилитации людей с ОВЗ.



Пресс-служба администрации Нижнего Тагила сообщает, что на 2017 год в городе трудоустроен 151 человек, который имеет ограничения по здоровью. 106 организаций города выполняют квоту на трудоустройство, но при этом 192 квоты так и остались без обеспечения.



На совещании обсудили реализацию пилотного проекта «Доступная клиника», суть которого состоит в упрощении доступа людей с ОВЗ к медицинским услугам и создание безбарьерной среды для всех категорий пациентов.



В городской поликлинике №4 на Новострое с момента запуска проекта расписание приёма врачей дублируется на большой экран, появились дежурные администраторы для сопровождения. В скором времени в поликлинике появится удобная система навигации, исчезнут привычные всем окошки регистратур, вместо них появятся стойки и столы.



В конце совещания участники подчеркнули важность взаимодействия между различными службами города по вопросу качественного и своевременного обслуживания потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.