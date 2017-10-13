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Новости Нижнего Тагила

Поликлиники в Нижнем Тагиле будут оборудованы для людей с ОВЗ

13 октября 2017, 06:35Добавить новость
больница,здоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,безбарьерная среда,инвалиды,трудоустройство,Новострой,поликлиника
Вопросы трудоустройства и реабилитации людей с ОВЗ обсудили в администрации Нижнего Тагила. В заседании координационного совета по делам инвалидов приняли участие представители Администрации, медицинских учреждений и общественных организаций.

12 октября в здании администрации Нижнего Тагила прошло заседание координационного совета по делам инвалидов. Участники обсудили актуальные вопросы трудоустройства и реабилитации людей с ОВЗ.

Пресс-служба администрации Нижнего Тагила сообщает, что на 2017 год в городе трудоустроен 151 человек, который имеет ограничения по здоровью. 106 организаций города выполняют квоту на трудоустройство, но при этом 192 квоты так и остались без обеспечения.

На совещании обсудили реализацию пилотного проекта «Доступная клиника», суть которого состоит в упрощении доступа людей с ОВЗ к медицинским услугам и создание безбарьерной среды для всех категорий пациентов.

В городской поликлинике №4 на Новострое с момента запуска проекта расписание приёма врачей дублируется на большой экран, появились дежурные администраторы для сопровождения. В скором времени в поликлинике появится удобная система навигации, исчезнут привычные всем окошки регистратур, вместо них появятся стойки и столы.


В конце совещания участники подчеркнули важность взаимодействия между различными службами города по вопросу качественного и своевременного обслуживания потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

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