Тагильский эколог попросил генпрокуратуру спасти загнивающий Черноисточинсий пруд

Эколог утверждает, что сейчас большая часть Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле покрыта пятном из гниющих водорослей.



В процессе их разложения в питьевую воду попадают аммиак и аммоний, а очистные сооружения не позволяют качественно избавляться от этих веществ.

После нахождения на берегу пруда я весь день чувствовал себя плохо. Возле воды стоял неприятный запах, что случается уже не в первый раз. О подобном рассказывали и другие очевидцы, -- рассказал Андрей Волегов.



Как отмечает интернет-газета Znak, в письме на имя генпрокурора Юрия Чайки эколог просит принять все меры реагирования по спасению Черноисточинского водоема. Он отмечает, что воду из водохранилища используют около 153 000 тагильчан.