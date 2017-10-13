| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Тагильский эколог попросил генпрокуратуру спасти загнивающий Черноисточинсий пруд

13 октября 2017, 19:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,проверка,прокуратура,экология,Черноисточинск,черноисточинский пруд,загрязнение
Нижнетагильский эколог Андрей Волегов, который ранее делился фотографиями позеленевшей воды Черноисточинского пруда, обратился за помощью в спасении водоема к генпрокурору Юрию Чайке.

Эколог утверждает, что сейчас большая часть Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле покрыта пятном из гниющих водорослей.

В процессе их разложения в питьевую воду попадают аммиак и аммоний, а очистные сооружения не позволяют качественно избавляться от этих веществ.

 

После нахождения на берегу пруда я весь день чувствовал себя плохо. Возле воды стоял неприятный запах, что случается уже не в первый раз. О подобном рассказывали и другие очевидцы, -- рассказал Андрей Волегов.

 
Как отмечает интернет-газета Znak, в письме на имя генпрокурора Юрия Чайки эколог просит принять все меры реагирования по спасению Черноисточинского водоема. Он отмечает, что воду из водохранилища используют около 153 000 тагильчан.

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Загрязнение водоемов Свердловской области уменьшилось на 600 млн кубометров воды
вчера, 16:00
0 0
Прокуратура начала проверку после выхода сюжета на Первом канале о зеленой воде в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
10 октября, 09:00
5 0
Нижний Тагил вошел в 15 самых загрязненных городов России
15 сентября, 14:00
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 247
Подписаться на новости