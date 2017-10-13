Жители Екатеринбурга испугались «ядовитого облака» из Челябинска

12 октября на форумах и в соцсетях пользователи стали обсуждать о ядовитом облаке, которое движется с Челябинска в сторону Екатеринбурга.

Появились слухи, что произошел некий радиоактивный выброс, который движется в сторону уральской столицы. Предполагается, что облако появится в городе 13 октября в пятницу.

По чатам, в которых общаются родители воспитанников детских садов, ходит некое аудиосообщение, в котором девушка рассказывала о ядовитом облаке. Она говорила о том, что с приходом ядовитой аномалии требуется сидеть дома и протирать лицо спиртом, форточки в доме не открывать.

С 9 октября в Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. 12 октября МЧС делали рассылку смс-сообщений, в которых предупреждали жителей Нижнего Тагила и уральского региона о смоге в ближайшие дни.

Однако директор института промэкологии УрО РАН Илья Ярмошенко пояснил сайту E1.ru, что никакого опасного облака в Свердловской области нет и ждать не стоит. Он подтвердил, что был некий выброс, но идет речь идет о Рутении-106 – изотопе, который используется для лечения заболеваний и опасности не представляет.

В МЧС также сообщили, что опасности для жителей Свердловской области нет.