Мокрый снег накроет Свердловскую область в выходные

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ГИБДД по Свердловской области советуют водителям переходить на зимнюю резину. С 13 по 14 октября в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега.
Уральские метеорологи прогнозируют выпадение мокрого снега в выходные, что приведёт к усложнению ситуации на дорогах области. Сотрудники дорожной полиции предупреждают водителей о необходимости соблюдения скоростного режима и предельной внимательности.
Именно в этот период, когда выпадают осадки, и проезжая часть становится заледеневшей, происходят такие происшествия, как опрокидывание, съезды в кювет, которые несут за собой достаточно тяжёлые последствия,рассказала начальник отделения пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области Татьяна Бердникова.
Помимо мокрого снега жителей области ожидают сильные порывы ветра, переменная облачность и температура ниже нуля, сообщает «Областное телевидение».
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