На Урале третий день подряд выявлено более двухсот случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области было подтверждено 208 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

В общей сложности инфекция за время пандемии выявлена у 31 550 человек. Наибольшее число случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там насчитывается 155 зараженных за сутки. Остальные заболевшие являются жителями 17 населенных пунктов региона, в том числе и Нижнего Тагила. Отмечается, что состояние 162 человек расценивается как тяжелое, из них 136 находятся в реанимации, в том числе 91 подключен к аппарату ИВЛ. Еще 617 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. По выздоровлению из больниц выписано 156 человек, в общей сложности выздоровели 23 358 человек. Также подтверждено шесть летальных случаев. Всего инфекция унесла жизни 661 жителя региона. В России с 12 по 13 октября было подтверждено 13,8 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии выявлено 1,3 миллиона случаев заболевания. Из них 1,03 миллиона человек уже выздоровели, еще 22,9 тысячи — скончались.

