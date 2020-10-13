На Урале третий день подряд выявлено более двухсот случаев заражения COVID-19

На Урале третий день подряд выявлено более двухсот случаев заражения COVID-19

Сегодня, 12:57Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
За минувшие сутки в Свердловской области было подтверждено 208 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

В общей сложности инфекция за время пандемии выявлена у 31 550 человек.

Наибольшее число случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там насчитывается 155 зараженных за сутки. Остальные заболевшие являются жителями 17 населенных пунктов региона, в том числе и Нижнего Тагила.

Отмечается, что состояние 162 человек расценивается как тяжелое, из них 136 находятся в реанимации, в том числе 91 подключен к аппарату ИВЛ. Еще 617 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

По выздоровлению из больниц выписано 156 человек, в общей сложности выздоровели 23 358 человек.

Также подтверждено шесть летальных случаев. Всего инфекция унесла жизни 661 жителя региона.

В России с 12 по 13 октября было подтверждено 13,8 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии выявлено 1,3 миллиона случаев заболевания. Из них 1,03 миллиона человек уже выздоровели, еще 22,9 тысячи — скончались.

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