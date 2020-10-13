Свердловская ОКБ получила оборудование на 53 миллиона рублей

Свердловская ОКБ получила оборудование на 53 миллиона рублей

Сегодня, 20:15Здоровье и экологияPhoto: пресс-служба СОКБ №1
В СОКБ № 1 в рамках нацпроекта «Здравоохранение» появились четыре аппарата для удаления новообразований, сообщает пресс-служба больницы.

Аппараты CUSA работают по принципу ультразвукового высокочастотного воздействия. Данный метод снижает риск кровотечения.

Первые операции провели хирурги при лечении печени. Но новый аппарат позволяет работать и с больными онкологическими заболеваниями и при трансплантации.

Отмечается, что в больнице был подобный аппарат, но он вышел из строя весной 2020 года. Функционал нового оборудования CUSA шире, чем у предыдущей модели.

Сумма закупки составила более 53 миллионов рублей.

Напомним, врачи СОКБ № 1 добились больших успехов в операциях на сердце. Уральскому мужчине провели имплантацию искусственного клапана при наличии противопоказаний. Это уже третья подобная операция, проводимая в медицинском учреждении.

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