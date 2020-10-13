В Екатеринбурге планируют открыть еще один КТ-центр на базе госпиталя ветеранов войн

В Екатеринбурге планируют открыть еще один КТ-центр на базе госпиталя ветеранов войн

Сегодня, 18:11Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В уральской столице думают над тем, чтобы открыть еще один КТ-центр. Об этом во время брифинга рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

В этот раз КТ-центр будет на базе госпиталя для ветеранов войн. По словам замгубернатора, на данный момент присутствуют очереди на компьютерные томографы, поскольку больше людей нуждается в такого рода обследованиях.

Чтобы было меньше очередей, мы открываем дополнительные томографы на базе госпиталя ветеранов войн, который будет работать полноценно, подчеркнул Креков.

Заместитель губернатора дополнительно отметил, что, в случае нехватки мощностей двух КТ-центров в Екатеринбурге, власти «подключат дополнительные в Верхней Пышме».

Напомним, замгубернатора указал, что не стоит забывать о больнице на 200 мест в Краснотурьинске, которая отроется к середине октября. В ней также будет КТ.

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