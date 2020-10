В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки выявлено еще 20 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности с начала пандемии инфекция была выявлена у 2023 горожан. В Свердловской области за сутки коронавирус был выявлен у 208 человек, а всего зараженных насчитывается более 31,5 тысячи. Из них выздоровели 23,3 тысячи человек, еще 661 — скончался. Отмечается, что 162 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 617 — в состоянии средней тяжести.

