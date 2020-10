В Нижнем Тагиле впервые с конца июня зафиксировано превышение концентрации фенола

В Нижнем Тагиле в пятницу, 10 октября, в 19.00, было зафиксировано превышение концентрации фенола в воздухе.

Его индекс предельно-допустимой концентрации составил 1,1. Согласно данным ФБГУ «Уральское УГМС», от наблюдателей с пунктов контроля информация о наличии в атмосфере несвойственного запаха не поступала. Фенол относится ко второму классу опасности. Он представляет собой летучее вещество с характерным резким запахом. Его пары ядовиты, а при попадании на кожу он приводит к ожогам. Фенол Photo: TagilCity.ru В воздух Нижнего Тагила за 2019 год его попало 12,4 тонны. Из них 7,5 тонны были выброшены ЕВРАЗ-НТМК, 2,3 тонны — УВЗ и еще 1,7 тонны — «Уралхимпластом». Среднесуточная ПДК вещества составляет 0,006 мг/м3. Например, человек в сутки вдыхает 12 кубометров воздуха. Достаточно 0,072 мг вещества, чтобы отравить одного тагильчанина, который будет в течение целого дня вдыхать пары фенола, а это всего четверть капли. Кроме того, с 9 октября 13.00 по 12 октября 07.00 уровень загрязнения воздуха в городе был повышенным и определялся максимальной концентрацией формальдегида равной 1,5 ПДК. Вещество относится ко второму классу опасности. За 2019 год его в воздух попало почти четыре тонны, из них 3,6 тонны были выброшены «Уралхимпластом» и 396 килограмм ЕВРАЗ-НТМК. Разовое ПДК формальдегида составляет 0,05 мг/м3, среднесуточное — 0,01 мг/м3. Он используется в основном при изготовлении пластмасс. Газ оказывает отрицательное влияние на органы дыхания, зрения и кожные покровы. Он способен спровоцировать отек гортани, бронхит, пневмонию, а также онкологические заболевания дыхательных путей, ЖКТ и простаты. Кроме того, вещество способно привести к мутациям плода в утробе матери. Формальдегид является канцерогенным веществом. Однако, несмотря на это, степень опасности вещества не осознается людьми, так как практический вред доказан только на животных. Ранее TagilCity.ru проанализировал данные по 60 загрязняющим веществам, которые выбрасываются пятью крупными промышленными предприятиями Нижнего Тагила и выбрал 20 из них с наиболее высоким объемом. Топ-20 загрязняющих веществ по объему в воздухе Нижнего Тагила

