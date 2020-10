В Нижний Тагил поступила вторая партия вакцины от гриппа

В поликлиники Нижнего Тагила поступила вторая партия вакцины от гриппа, сообщает телекомпания «Телекон».

Привиться может каждый желающий. Отмечается, что перед прививкой необходимо посетить врача-терапевта для получения разрешения. Лицам старше 65 лет рекомендуют вызвать медицинского сотрудника на дом. Вакцинация снижает риск развития осложнений от гриппа и коронавирусной инфекции. В обоих случаях часто развивается воспаление легких, рассказала завотделением городской поликлиники №4. С начала прививочной компании более трех тысяч человек уже поставили в поликлинике №4 прививки. Из них более 200 за прошедшие двое суток. Напомним, в Нижнем Тагиле более 56 тысяч человек уже привиты от вируса гриппа. Первая партия вакцины была использована полностью. В Нижнем Тагиле более 56 тысяч человек поставили прививки от гриппа

