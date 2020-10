В Свердловской области вновь откроют обсерваторы, сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперштаба.

По его словам, доступность мест временного размещения поможет «разгрузить» койки в стационаре. Данный процесс уже показал свою эффективность и будет запущен в ряде городов. Легкие больные могут быть оставлены дома, больные, которые имеют безусловную динамику на выздоровление, могут быть отправлены в места временного размещения, подчеркнул вице-губернатор. Напомним, в связи с увеличением количества заразившихся, пациентов с коронавирусом начали отправлять из Нижнего Тагила в Серов.

