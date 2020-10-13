В Свердловской области увеличилась заболеваемость COVID-19 среди пенсионеров

В Свердловской области увеличилась заболеваемость COVID-19 среди пенсионеров

Сегодня, 16:34Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области становится выше заболеваемость COVID-19 среди жителей старше 65 лет, сообщил замгубернатора Павел Креков после заседания штаба по противодействию распространения коронавируса.

Также замгубернатора отметил, что к осенним каникулам не рассматривается добавление еще одной недели, поскольку заболеваемость среди школьников идет на спад. Креков уточнил, что были приняты меры по увеличению мест для больных коронавирусом: дополнительно открылись места в Нижнетагильских больницах, и, возможно, будут предоставлены места в Верхней Пышме. Замгубернатора указал, что не стоит забывать о больнице на 200 мест в Краснотурьинске, которая отроется к середине октября.

Напомним, губернатор региона Евгений Куйвашев впервые продлил ограничения по коронавирусу в Свердловской области на две недели.

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