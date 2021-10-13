Свердловский врач объяснил всплеск заболеваемости COVID-19 на Урале

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области пошла вверх — по сравнению с августом, показатели взлетели, предыдущие антирекорды побиты, вводится все больше ограничений.

Медики не хотят даже загадывать — как поведет себя уже мутировавший вирус в ближайшее время и какое будет течение заболевания. Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев заявил Е1, штамм «дельта», который сейчас наблюдается у большинства больных коронавирусом, например, в Англии унес намного меньше жизней. При этом количество больных в Великобритании с каждым днем увеличивается больше, чем в России. И нагрузка на систему здравоохранения в Британии меньше в разы. Причины, по словам медика, кроются в вакцинации и антиковидных мерах. Они достигли более высоких показателей вакцинации, и это важный момент. Но у нас из-за сокращения антиковидных мер с весны прошлого года было более активное распространение инфекции и, соответственно, получение естественного иммунитета. Если сложить одно с другим (30% вакцинированных и 40% переболевших), то уровень коллективного иммунитета в России может быть близок к британскому, считает Александр Соловьев. Высокий уровень смертности медик объясняет несколькими критериями — неэффективностью антиковидных мер, мутацией вируса и отношением россиян к SARS-CoV-2 в целом. Коллективным иммунитетом оказались очень слабо защищены люди из «критичной группы»: пожилые, с хроническими заболеваниями, беременные. Также не исключен вариант изменения вируса. Есть публикации, позволяющие предполагать, что в России распространяется новый вариант коронавируса, который совместил в себе ряд мутаций из нескольких вариантов. Он встречается уже на трех континентах и, судя по всему, способен конкурировать с «дельтой», подытожил Соловьев. При этом последние исследования вакцин показывают, что их эффективность работает против большинства штаммов. Напомним, в Свердловской области вакцинация стала обязательной для отдельных категорий граждан. Мобильные пункты вакцинации работают в каждом городе, помимо этого привиться можно и по месту регистрации в поликлинике. Обязательная вакцинация против COVID-19 будет расширена в Свердловской области

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