Еще 552 случая COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области

Самое большое число случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там выявлено 104 больных. Другие случаи приходятся на остальные муниципалитеты, в том числе и Нижний Тагил.
Отмечается, что 947 человек находятся в тяжелом состоянии. Из них 529 помещены в реанимацию, в том числе 437 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество больных в состоянии средней тяжести составляет 7144 человека.
В целом по России за сутки подтверждено 28,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших насчитывается 7,86 миллиона.
Всего за сутки с 12 по 13 октября из больниц выписано 442 человека.
В стране за тот же период количество выписанных составило 21,8 тысячи человек, а общее количество выздоровевших достигло 6,91 миллиона.
Всего с начала пандемии в Свердловской области скончались 6856 пациентов.
В России зарегистрировано за сутки 984 летальных исхода. Всего умерших насчитывается 219,3 тысячи человек.