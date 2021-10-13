Еще 552 случая COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области

Еще 552 случая COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области
Еще 552 случая COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 15:14Здоровье и экологияФото: 1MI
Еще 552 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Свердловской области, сообщает оперативный штаб региона.

Число заболевших COVID-19 в Свердловской области достигло 146 тысяч человек

Самое большое число случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там выявлено 104 больных. Другие случаи приходятся на остальные муниципалитеты, в том числе и Нижний Тагил.

Отмечается, что 947 человек находятся в тяжелом состоянии. Из них 529 помещены в реанимацию, в том числе 437 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество больных в состоянии средней тяжести составляет 7144 человека.

В целом по России за сутки подтверждено 28,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших насчитывается 7,86 миллиона.

Число выздоровевших после коронавируса в Свердловской области достигло 134 тысячи человек

Всего за сутки с 12 по 13 октября из больниц выписано 442 человека.

В стране за тот же период количество выписанных составило 21,8 тысячи человек, а общее количество выздоровевших достигло 6,91 миллиона.

За сутки в Свердловской области от коронавируса скончались 39 человек

Всего с начала пандемии в Свердловской области скончались 6856 пациентов.

В России зарегистрировано за сутки 984 летальных исхода. Всего умерших насчитывается 219,3 тысячи человек.

Сюжеты:
Коронавирус
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