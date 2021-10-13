Креков объяснил высокую смертность от COVID-19 в Свердловской области

Креков объяснил высокую смертность от COVID-19 в Свердловской области
Креков объяснил высокую смертность от COVID-19 в Свердловской области
Сегодня, 16:36Здоровье и экологияФото: 1МI
Павел Креков рассказал о причинах высокой смертности в больших городах Среднего Урала.

В больших городах Свердловской области располагаются крупные медучреждения, куда свозят тяжелобольных COVID-19 со всего региона, рассказал на брифинге замгубернатора региона Павел Креков.

Со слов чиновника, смертность у таких категорий больных коронавирусом выше, соответственно, растет количество летальных исходов и в крупных городах. Тяжелобольных уральцев принимают большие медицинские центры Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.

Прирост смертности от коронавируса в Свердловской области остается высоким, но он все равно ниже, чем в целом по стране, отметил Креков.

Напомним, сейчас в Свердловской области осталось лишь 5% свободных коек в госпиталях и коронавирусных стационарах больниц для приема пациентов с COVID-19.

Сюжеты:
Коронавирус
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