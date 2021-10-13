Креков: Справки от медиков заменят QR-код в спорных ситуациях в «свободных зонах»

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге рассказал о возможных проблемах с введением и применением QR-кодов в «свободных зонах». Справки о наличии антител принимать не будут.

QR-коды станут пропуском жителей и гостей Свердловской области в фитнес-центры, спортивные центры и бассейны. Эти зоны также признали «свободными». О существующей проблеме с получением кодов в правительстве знают, при этом решать ее предлагают при помощи медсправок. При задержке получения QR-кода, свердловчанам предлагают звонить на горячую линию. Если человек прошел вакцинацию, но не получил QR-код, мы будем разрешать вход в «свободные зоны» по справкам установленного образца с печатью лечебного учреждения. Случаи отсутствия кодов мы уже фиксировали, это связано с разными причинами, сказал Креков. При этом правила распространяются и на гостей России — любой иностранец может поставить прививку от коронавируса при наличии медицинского полиса. При этом замгубернатора подчеркнул, что отрицательный ПЦР-тест не является пропуском. Он не свидетельствует об иммунной защите. Ее обеспечивают либо перенесение заболевания, либо вакцинация, пояснил Креков. Чиновник подчеркнул, что перечень «свободных зон» будут в дальнейшем расширять. А в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости коронавирусом в стране, срок действия кодов будет уменьшен до полугода по инициативе Минздрава РФ. Напомним, коронавирус за прошедшие сутки унес жизни 44 жителей Свердловской области. Среди вновь заболевших — 564 уральца. 564 новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области

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