Креков: Справки от медиков заменят QR-код в спорных ситуациях в «свободных зонах»

Креков: Справки от медиков заменят QR-код в спорных ситуациях в «свободных зонах»
Креков: Справки от медиков заменят QR-код в спорных ситуациях в «свободных зонах»
Сегодня, 15:32Здоровье и экологияФото: скриншот видео брифинга Павла Крекова
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге рассказал о возможных проблемах с введением и применением QR-кодов в «свободных зонах». Справки о наличии антител принимать не будут.

QR-коды станут пропуском жителей и гостей Свердловской области в фитнес-центры, спортивные центры и бассейны. Эти зоны также признали «свободными». О существующей проблеме с получением кодов в правительстве знают, при этом решать ее предлагают при помощи медсправок. При задержке получения QR-кода, свердловчанам предлагают звонить на горячую линию.

Если человек прошел вакцинацию, но не получил QR-код, мы будем разрешать вход в «свободные зоны» по справкам установленного образца с печатью лечебного учреждения. Случаи отсутствия кодов мы уже фиксировали, это связано с разными причинами, сказал Креков.

При этом правила распространяются и на гостей России — любой иностранец может поставить прививку от коронавируса при наличии медицинского полиса. При этом замгубернатора подчеркнул, что отрицательный ПЦР-тест не является пропуском.

Он не свидетельствует об иммунной защите. Ее обеспечивают либо перенесение заболевания, либо вакцинация, пояснил Креков.

Чиновник подчеркнул, что перечень «свободных зон» будут в дальнейшем расширять. А в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости коронавирусом в стране, срок действия кодов будет уменьшен до полугода по инициативе Минздрава РФ.

Напомним, коронавирус за прошедшие сутки унес жизни 44 жителей Свердловской области. Среди вновь заболевших — 564 уральца.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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