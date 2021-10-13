Обязательная вакцинация против COVID-19 будет расширена в Свердловской области

Обязательная вакцинация против COVID-19 будет расширена в Свердловской области
Обязательная вакцинация против COVID-19 будет расширена в Свердловской области
Сегодня, 15:27Здоровье и экологияФото: 1МI
Власти Свердловской области хотят расширить список категорий граждан, для кого вакцинация против коронавируса станет обязательной.

Постановление о расширении обязательной вакцинации против коронавируса сейчас готовит главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, заявила на заседании гордумы Екатеринбурга замначальника Центрального городского отдела управления Роспотребнадзора Ольга Лосевская, сообщает Znak.

Со слов чиновницы, в федеральном правительстве также готовится документ о вакцинации подростков.

Роспотребнадзор Свердловской области направил предложение в администрацию Екатеринбурга об отмене всех массовых мероприятий, где численность населения составляет более 500 человек,сообщила Лосневская.

Напомним, губернатор Свердловской области подписал указ о введении в регионе обязательных QR-кодов. В первую очередь это коснется чиновников всех уровней, затем распространится и на общественные места.

Сюжеты:
Коронавирус
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