Обязательная вакцинация против COVID-19 будет расширена в Свердловской области

Постановление о расширении обязательной вакцинации против коронавируса сейчас готовит главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, заявила на заседании гордумы Екатеринбурга замначальника Центрального городского отдела управления Роспотребнадзора Ольга Лосевская, сообщает Znak.
Со слов чиновницы, в федеральном правительстве также готовится документ о вакцинации подростков.
Роспотребнадзор Свердловской области направил предложение в администрацию Екатеринбурга об отмене всех массовых мероприятий, где численность населения составляет более 500 человек,сообщила Лосневская.
Напомним, губернатор Свердловской области подписал указ о введении в регионе обязательных QR-кодов. В первую очередь это коснется чиновников всех уровней, затем распространится и на общественные места.