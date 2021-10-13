Природоохранная прокуратура нашла «существенные» нарушения в парке «Река Чусовая»

Проверка была проведена ведомством после обращения тагильских эко-общественников. В ходе нее прокуратура обнаружила, что руководством природного парка на реке Чусовой не полной мере проводится работа по выявлению и пресечению нарушений связанных с особым режимом парка; размещение автокемпинга на берегу нарушает водоохранное законодательство; знаки, информирующие о нахождении в особой охраняемой природной зоне, установлены не в полной мере. Также были выявлены нарушения при выдаче разрешений на охоту.