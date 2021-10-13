Природоохранная прокуратура нашла «существенные» нарушения в парке «Река Чусовая»

Природоохранная прокуратура нашла «существенные» нарушения в парке «Река Чусовая»
Природоохранная прокуратура нашла «существенные» нарушения в парке «Река Чусовая»
Сегодня, 15:55Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: Андрей Волегов
Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила в ходе ведомственной проверки выявила «существенные нарушения федерального законодательства в сфере особо охраняемых природных зон» на реке Чусовой.

Проверка была проведена ведомством после обращения тагильских эко-общественников. В ходе нее прокуратура обнаружила, что руководством природного парка на реке Чусовой не полной мере проводится работа по выявлению и пресечению нарушений связанных с особым режимом парка; размещение автокемпинга на берегу нарушает водоохранное законодательство; знаки, информирующие о нахождении в особой охраняемой природной зоне, установлены не в полной мере. Также были выявлены нарушения при выдаче разрешений на охоту.

По указанным фактам прокуратура вынесла представление в адрес министра природных ресурсов и экологии Свердловской области и директора регионального Департамента по охране животного мира.

Кроме того, по факту нарушений порядка регистраций заявлений граждан на получение разрешений на охоту, а также за нарушения порядка выдачи этих нарушений вынесены постановления о возбуждении административных дел в отношении ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая» и его заместителя Виктора Ребрунова.

По факту организации руководством парка земляных работ в целях реконструкции подъезда к месту пожарного забора воды на реке Чусовая в районе поселка Еква сотрудниками полиции МУ МВД «Нижнетагильское» проводится доследственная проверка. Ранее вынесенное постановление об отказе уголовного дела было признано незаконным и отменено Ленинской прокуратурой.

Напомним, отсутствие знаков об особой охране природного парка на реке Чусовая, а также автокемпинг на побережье обнаружили общественники из Нижнего Тагила. По их мнению, это является грубым нарушением природоохранного законодательства.

Сюжеты:
ЭкологияПригород
нарушенияприродоохранная прокуратураЧусовая
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