Природоохранная прокуратура нашла «существенные» нарушения в парке «Река Чусовая»

Проверка была проведена ведомством после обращения тагильских эко-общественников. В ходе нее прокуратура обнаружила, что руководством природного парка на реке Чусовой не полной мере проводится работа по выявлению и пресечению нарушений связанных с особым режимом парка; размещение автокемпинга на берегу нарушает водоохранное законодательство; знаки, информирующие о нахождении в особой охраняемой природной зоне, установлены не в полной мере. Также были выявлены нарушения при выдаче разрешений на охоту.
По указанным фактам прокуратура вынесла представление в адрес министра природных ресурсов и экологии Свердловской области и директора регионального Департамента по охране животного мира.
Кроме того, по факту нарушений порядка регистраций заявлений граждан на получение разрешений на охоту, а также за нарушения порядка выдачи этих нарушений вынесены постановления о возбуждении административных дел в отношении ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая» и его заместителя Виктора Ребрунова.
По факту организации руководством парка земляных работ в целях реконструкции подъезда к месту пожарного забора воды на реке Чусовая в районе поселка Еква сотрудниками полиции МУ МВД «Нижнетагильское» проводится доследственная проверка. Ранее вынесенное постановление об отказе уголовного дела было признано незаконным и отменено Ленинской прокуратурой.
Напомним, отсутствие знаков об особой охране природного парка на реке Чусовая, а также автокемпинг на побережье обнаружили общественники из Нижнего Тагила. По их мнению, это является грубым нарушением природоохранного законодательства.