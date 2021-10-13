Смог в Свердловской области прогнозируют уральские синоптики

Екатеринбург и Свердловскую область накроет смог в ближайшие дни. Первая степень опасности по НМУ объявлена в регионе.

С 13 октября 2021 года в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), препятствующие рассеиванию в воздухе вредных веществ, сообщает Гидрометцентр Свердловской области. Первая степень опасности по НМУ будет сохраняться до вечера 17 октября. Напомним, спасатели МЧС несколько дней боролись с тлеющим торфяником в Солнечном на окраине Екатеринбурга. Торфяник тлел на глубине 6-7 метров, площадь тления составляла 120 гектар. Екатеринбуржцы жаловались на запах гари в воздухе, часть ЕКАДа заволокло густой пеленой дыма. Торфяники тлеют на 120 гектарах под Екатеринбургом

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