Смог в Свердловской области прогнозируют уральские синоптики

Смог в Свердловской области прогнозируют уральские синоптики
Смог в Свердловской области прогнозируют уральские синоптики
Сегодня, 09:59Здоровье и экологияФото: 1МI
Екатеринбург и Свердловскую область накроет смог в ближайшие дни. Первая степень опасности по НМУ объявлена в регионе.

С 13 октября 2021 года в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), препятствующие рассеиванию в воздухе вредных веществ, сообщает Гидрометцентр Свердловской области.

Первая степень опасности по НМУ будет сохраняться до вечера 17 октября.

Напомним, спасатели МЧС несколько дней боролись с тлеющим торфяником в Солнечном на окраине Екатеринбурга. Торфяник тлел на глубине 6-7 метров, площадь тления составляла 120 гектар. Екатеринбуржцы жаловались на запах гари в воздухе, часть ЕКАДа заволокло густой пеленой дыма.

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