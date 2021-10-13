Уральские чиновники и врачи с медотводами и без QR-кодов отправятся на дистант

Уральские чиновники и врачи с медотводами и без QR-кодов отправятся на дистант
Уральские чиновники и врачи с медотводами и без QR-кодов отправятся на дистант
Сегодня, 17:18Здоровье и экологияФото: 1МI
Работники сфер, где введены обязательные QR-коды, не привитые против COVID-19, будут работать дистанционно в Свердловской области.

Медотвод не является заменой QR-кода, а значит, чиновникам и врачам без прививок против коронавируса просто опасно будет посещать общественные места в период возрастающей пандемии, сообщил на брифинге замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

QR-код выдается тем, кто уже переболел коронавирусом или прошел вакцинацию. Медотвод же дается людям, которым нельзя ставить прививку против COVID-19 по медицинским противопоказаниям,отметил чиновник.

Лицам с хроническими заболеваниями, например, бронхиальной астмой или сахарным диабетом, прививку от коронавируса необходимо ставить в первую очередь, заявил Креков.

Если же хроническое заболевание обострилось, то человек получает медотвод от прививок, но только до того времени, пока обострение не пройдет. Как только это произошло, необходимо сразу прививаться от COVID-19,сказал Креков.

С открытием в регионе «чистых зон» попасть в них без наличия QR-кода станет невозможным.

Напомним, с 25 октября 2021 года на территории Свердловской области начинают действовать обязательные QR-коды для некоторых категорий сотрудников и работников госучреждений и общественных мест.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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