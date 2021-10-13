Уральский эпидемиолог рассказал о ревакцинации против COVID-19

Сейчас этот показатель в Свердловской области намного ниже, поэтому, риск заразиться коронавирусной инфекцией имеется даже у привитых уральцев. Антитела в организме привитого человека исчезают с разной скоростью, врач рекомендует проводить гражданам ревакцинацию после полугода после первой вакцинации.