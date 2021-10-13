Уральский эпидемиолог рассказал о ревакцинации против COVID-19

Ревакцинацию уже привитых против коронавируса граждан надо проводить, пока у населения не сформируется коллективный иммунитет, рассказал «Российской газете» главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.
Для выработки коллективного иммунитета против COVID-19 необходимо, чтобы население региона было привито на 60% и выше,сообщил специалист.
Сейчас этот показатель в Свердловской области намного ниже, поэтому, риск заразиться коронавирусной инфекцией имеется даже у привитых уральцев. Антитела в организме привитого человека исчезают с разной скоростью, врач рекомендует проводить гражданам ревакцинацию после полугода после первой вакцинации.
Напомним, указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе введены обязательные QR-коды. С 25 октября 2021 года они будут действовать для чиновников, с 8 ноября коды станут обязательными в ряде других учреждений и заведений.