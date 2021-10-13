Уральский эпидемиолог рассказал о ревакцинации против COVID-19

Уральский эпидемиолог рассказал о ревакцинации против COVID-19
Уральский эпидемиолог рассказал о ревакцинации против COVID-19
Сегодня, 10:34Здоровье и экологияФото: 1МI
Главный эпидемиолог Екатеринбурга Харитонов рассказал о правилах и сроках повторной вакцинации против коронавирусной инфекции.

Ревакцинацию уже привитых против коронавируса граждан надо проводить, пока у населения не сформируется коллективный иммунитет, рассказал «Российской газете» главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Для выработки коллективного иммунитета против COVID-19 необходимо, чтобы население региона было привито на 60% и выше,сообщил специалист.

Сейчас этот показатель в Свердловской области намного ниже, поэтому, риск заразиться коронавирусной инфекцией имеется даже у привитых уральцев. Антитела в организме привитого человека исчезают с разной скоростью, врач рекомендует проводить гражданам ревакцинацию после полугода после первой вакцинации.

Напомним, указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе введены обязательные QR-коды. С 25 октября 2021 года они будут действовать для чиновников, с 8 ноября коды станут обязательными в ряде других учреждений и заведений.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области КоронавирусЕкатеринбург
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