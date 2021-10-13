В Минздраве ответили на фейк о старте вакцинации подростков от COVID-19

О начале обязательной вакцинации подростков в России накануне 12 октября заявили Telegram-каналы со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко. Однако в минздраве заявили, что это недостоверная информация.

Такое заявление вызвало возмущения среди граждан, они негодовали и сокрушались, пишут «Новые известия». В минздраве заявили, что эти данные фейковые и процитировали выступление Мурашко, которое звучало так: Мы получаем большое количество запросов о вакцине для детского населения. Испытания находятся на финальной стадии, мы ждем заключение экспертов. Думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения. Об этом министр рассказал во время президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Слова, по данным минздрава, были вырваны из контекста и истолкованы неверно. В действительности имелось ввиду, что подготавливаются документы о результатах испытаний. При этом, помощник министра Алексей Кузнецов заявил, что поступает много вопросов о том, когда можно будет вакцинировать подростков и вакцина станет доступной. Он уточнил, что «Гам-Ковид-Вак М» проходит экспертизу. По ее результатам уже будет приниматься решение о государственной регистрации. Что касается прошедшей ранее в ряде СМИ информации о якобы принятых решениях о начале вакцинации подростков, то она не соответствует действительности, сказал Алексей Кузнецов. При этом Михаил Мурашко отмечает, что заболеваемость коронавирусом среди детей растет. От общего числа заболевших их количество составляет около 12-13%. Ранее главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что, возможно, детей в России начнут вакцинировать в январе 2022 года. На данный момент вакцина проходит испытания на подростках 12-17 лет.

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