В России при поддержке РЭО сформируют отраслевую базу кадров

В России создадут биржу кадров для отрасли обращения с отходами. Об этом заявила руководитель созданной при содействии РЭО Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Альбина Дударева. В базу будут добавлены лучшие кадры. Также по запросу ассоциации в российских вузах будут готовить новых специалистов.

Сайт vostokmedia.com цитирует слова Дударевой о том, что в настоящее время динамичное развитие отрасли обращения с ТКО позволяет формировать экономику замкнутого цикла. Известно, что, по оценкам экспертов, циклическая экономика позволит создать около ста тысяч рабочих мест. Как отметила Дударева, важно, чтобы их заняли профессионалы. Поэтому одним из первых проектов «Ресурса» станет создание биржи кадров отрасли обращения с ТКО. Ассоциация займется поиском наиболее эффективных сотрудников, а также будет отправлять в российские вузы запросы на обучение определенным специальностям. По словам Дударевой, необходимо работать над имиджем отрасли. Профессия специалиста отрасли обращения с отходами должна быть престижной, для этого необходимо повышать ее социальную защищенность, обеспечивать высокую оплату труда и повышение квалификации сотрудников. Выступая на сессии Российского экологического форума «Вместе к экономике замкнутого цикла. Зачем нужны ассоциации?», Дударева рассказала о том, что ассоциация отстаивает финансовые интересы членов «Ресурса», работает над созданием кооперационных цепочек. Участники ассоциации могут повышать эффективность работы с помощью обмена опытом. Благодаря членству в «Ресурсе» участники могут отстаивать интересы РОП — расширенной ответственности производителей. Другие важные направления деятельности ассоциации — справедливое распределение средств РОП, помощь в диалоге с государством по поводу мер поддержки, отмена НДФЛ для физлиц при сдаче вторичных материальных ресурсов (ВМР), снижение или отмена НДС при реализации ВМР и вторичного сырья. В сферу работы «Ресурса» входит и законодательный вопрос: нормативно-правовое и нормативно-техническое регулирование отрасли, участие в создании закона о вторичных материальных ресурсах. Наконец, ассоциация будет содействовать организации общественного контроля в надзорных мероприятиях и борьбе с недобросовестными утилизаторами.

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