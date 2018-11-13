73,8% тагильчан прошли диспансеризацию по схеме один раз в три года
73,8% тагильчан прошли диспансеризацию по схеме один раз в три года, 57,7% – один раз в два года, что является одним из лучших показателей в Свердловской области.
12 ноября замглавы администрации города Валерий Суров принял участие в видеоконференции, где обсуждались итоги десяти месяцев 2018 года, в течение которых проводилась диспансеризация населения. Председателем конференции стал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.
Как сообщает пресс-служба администрации города, Нижний Тагил показал один из лучших результатов по плану диспансеризации населения. Один раз в три года 73,8% жителей города прошли диспансеризацию, один раз в два года свое здоровье проверили 57,7%.
За 2018 год у свердловчан было выявлено 78 тыс. случаев различных заболеваний. По словам заместителя губернатора региона, диспансеризация – это приоритетная задача для правительства области, поскольку она позволяет выявить развитие заболеваний.
Министр здравоохранения Андрей Цветков проинформировал участников видеоконференции о том, что в этом году при проведении диспансеризации был сделан акцент на выявление злокачественных образований.