73,8% тагильчан прошли диспансеризацию по схеме один раз в три года

12 ноября замглавы администрации города Валерий Суров принял участие в видеоконференции, где обсуждались итоги десяти месяцев 2018 года, в течение которых проводилась диспансеризация населения. Председателем конференции стал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Как сообщает пресс-служба администрации города, Нижний Тагил показал один из лучших результатов по плану диспансеризации населения. Один раз в три года 73,8% жителей города прошли диспансеризацию, один раз в два года свое здоровье проверили 57,7%.

За 2018 год у свердловчан было выявлено 78 тыс. случаев различных заболеваний. По словам заместителя губернатора региона, диспансеризация – это приоритетная задача для правительства области, поскольку она позволяет выявить развитие заболеваний.