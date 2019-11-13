Свердловские синоптики обещают похолодание до -27 градусов

Такое похолодание ожидается в северной части региона. На юге температура составит от -9 до -14 градусов.

Завтра днем ожидается температура воздуха от -3 до -8 градусов, а на востоке региона до -18.

Похолодание начнется уже с сегодняшнего дня. На севере температура понизится до -16, при прояснении до -21 градуса.

В Екатеринбурге в ночь на 14 ноября будет от -12 до -14 градусов, а днем от -6 до -8. 15 ноября ожидается потепление до -2 градусов.