Свердловские синоптики обещают похолодание до -27 градусов
Сегодня, 13:55Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Ночью 14 ноября в Свердловской области похолодает до -27 градусов, сообщается на сайте Урагидромета.
Такое похолодание ожидается в северной части региона. На юге температура составит от -9 до -14 градусов.
Завтра днем ожидается температура воздуха от -3 до -8 градусов, а на востоке региона до -18.
Похолодание начнется уже с сегодняшнего дня. На севере температура понизится до -16, при прояснении до -21 градуса.
В Екатеринбурге в ночь на 14 ноября будет от -12 до -14 градусов, а днем от -6 до -8. 15 ноября ожидается потепление до -2 градусов.
Росгидромет предупреждал, что север Урала и Сибирь ожидают аномальные холода. К середине недели температура в отдельных регионах этой территории опустится ниже нормы на 10-12 градусов.
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