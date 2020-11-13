Куйвашев обратился к работодателям с просьбой не наказывать сотрудников за прогулы

Куйвашев обратился к работодателям с просьбой не наказывать сотрудников за прогулы

Сегодня, 18:23Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к работодателям и попросил их не наказывать сотрудников за то, что они не могут вовремя оформить больничный лист. Об этом губернатор сообщил на своей личной странице в Instagram.

Хочу обратиться к работодателям региона — по возможности входить в положение сотрудников, не прибегать к каким-то дисциплинарным мерам — по крайней мере, в случаях, когда работник заболел, но по разным причинам не может сразу оформить больничный,написал Куйвашев.

По его словам, заинтересованных сторон в том, чтобы сотрудник пришел на работу и заразил своих коллег, нет.

Также глава региона напомнил, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией привел к увеличению нагрузки на медучреждения. Для решения проблемы используются различные средства: увеличивается мощность колл-центров в больницах и приглашаются студенты для работы с «ковидными» пациентами.

Рассчитываю, что в самое ближайшее время удастся переломить эту ситуацию,отметил губернатор.

Напомним, накануне в Екатеринбурге девушка, работающая учителем в одной из школ, рассказала, что больше трех недель ждет помощи врачей.

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