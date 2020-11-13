Куйвашев обратился к работодателям с просьбой не наказывать сотрудников за прогулы

Хочу обратиться к работодателям региона — по возможности входить в положение сотрудников, не прибегать к каким-то дисциплинарным мерам — по крайней мере, в случаях, когда работник заболел, но по разным причинам не может сразу оформить больничный,написал Куйвашев.
По его словам, заинтересованных сторон в том, чтобы сотрудник пришел на работу и заразил своих коллег, нет.
Также глава региона напомнил, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией привел к увеличению нагрузки на медучреждения. Для решения проблемы используются различные средства: увеличивается мощность колл-центров в больницах и приглашаются студенты для работы с «ковидными» пациентами.
Рассчитываю, что в самое ближайшее время удастся переломить эту ситуацию,отметил губернатор.
Напомним, накануне в Екатеринбурге девушка, работающая учителем в одной из школ, рассказала, что больше трех недель ждет помощи врачей.