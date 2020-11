Куйвашев обратился к работодателям с просьбой не наказывать сотрудников за прогулы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к работодателям и попросил их не наказывать сотрудников за то, что они не могут вовремя оформить больничный лист. Об этом губернатор сообщил на своей личной странице в Instagram.

Хочу обратиться к работодателям региона — по возможности входить в положение сотрудников, не прибегать к каким-то дисциплинарным мерам — по крайней мере, в случаях, когда работник заболел, но по разным причинам не может сразу оформить больничный,написал Куйвашев. По его словам, заинтересованных сторон в том, чтобы сотрудник пришел на работу и заразил своих коллег, нет. Также глава региона напомнил, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией привел к увеличению нагрузки на медучреждения. Для решения проблемы используются различные средства: увеличивается мощность колл-центров в больницах и приглашаются студенты для работы с «ковидными» пациентами. Рассчитываю, что в самое ближайшее время удастся переломить эту ситуацию,отметил губернатор. Напомним, накануне в Екатеринбурге девушка, работающая учителем в одной из школ, рассказала, что больше трех недель ждет помощи врачей. Переболевшая COVID-19 екатеринбурженка рассказала о трехнедельном ожидании врача

