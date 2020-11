На Урале «контактных» по COVID-19 будут заранее отправлять на лечение

В Свердловской области всех, кто контактировал с больными COVID-19, начнут рассматривать, как зараженных. Об этом рассказала губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей личной странице в Instagram.

Губернатор отметил, что имеются в виду те, кто проживают с «коронавирусным» больным в одной квартире. Свердловские власти планируют дать поручение больницам, чтобы те оформляли таких «контактных», как заведомо больных, и назначали им профилактическое лечение. Мы уже в ближайшее время планируем в отношении контактов первого уровня ввести подход, когда они — даже если видимых признаков болезни у них нет — будут сразу рассматриваться как заболевшие, им сразу же будет назначаться профилактические лечение и они сразу же автоматически смогут воспользоваться больничным,отметил Евгения Куйвашева. На данный момент неизвестно, когда указ, разрешающий данную схему, будет подписан. Напомним, накануне в России вступил в силу приказ Минздрава, который меняет правила лечения коронавируса на дому. С 8 ноября пациенты, болеющие COVID-19, смогут оставаться дома в том случае, если у них имеется отдельная комната, а также они обяжутся придерживаться всех предписаний врача. В России поменялись правила лечения COVID-19 в домашних условиях

