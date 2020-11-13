На Урале «контактных» по COVID-19 будут заранее отправлять на лечение

Мы уже в ближайшее время планируем в отношении контактов первого уровня ввести подход, когда они — даже если видимых признаков болезни у них нет — будут сразу рассматриваться как заболевшие, им сразу же будет назначаться профилактические лечение и они сразу же автоматически смогут воспользоваться больничным,отметил Евгения Куйвашева.