Переболевшая COVID-19 екатеринбурженка рассказала о трехнедельном ожидании врача

Так что я приехала в 14-ю больницу, попала на прием, врач дала направление на тест, а больничные не дала. Посмотрели, что больничный у меня был месяц назад. Говорят: «Зачем вам больничный? В школе же каникулы. Если у вас тест положительный, вам сразу больничный выпишут», цитирует слова Ксении Е1.