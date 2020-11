Переболевшая COVID-19 екатеринбурженка рассказала о трехнедельном ожидании врача

В Екатеринбурге девушка, работающая учителем в одной из школ, рассказала, что больше трех недель ждет помощи врачей.

Признаки COVID-19 Ксения почувствовала 22 октября, поэтому отправилась в больницу по прописке, расположенную на Уралмаше. Так что я приехала в 14-ю больницу, попала на прием, врач дала направление на тест, а больничные не дала. Посмотрели, что больничный у меня был месяц назад. Говорят: «Зачем вам больничный? В школе же каникулы. Если у вас тест положительный, вам сразу больничный выпишут», цитирует слова Ксении Е1. Свой результат, оказавшийся положительным, девушка узнала 26 октября через знакомую, работающую в больнице. Спустя несколько дней с пациенткой связались и уточнили, есть ли «контактные». Также отметили, что за помощью следует обращаться по месту жительства. Маму учительницы, считающуюся «контактной», медицинский сотрудник навестил, когда сама девушка осталась без помощи. По ее словам, связаться с поликлиникой не удалось, поэтому она попросила тетю, живущую неподалеку, дойти и передать адрес. В поликлинике адрес приняли, но до дома так и не дошли. Я все время туда звоню — бесполезно, даже ночью занято. На работе пока приняли справку с результатом теста на коронавирус, но что делать с больничным, непонятно,прокомментировала Ксения. Пытаясь изменить сложившуюся ситуацию, екатеринбурженка связалась со знакомой медсестрой и та согласилась сделать повторный тест, который можно показать в медучреждении и попросить больничный. Также девушка зарегистрировала положительный результат теста на сайте госуслуг, на что получила предписание о самоизоляции от Роспотребнадзора. Вылечилась Ксения самостоятельно, принимая противовирусные препараты. Напомним, накануне в Екатеринбурге местный житель рассказал, как сделал более тысячи попыток дозвониться до поликлиники, но ни одна из них не увенчалась успехом. 26 октября мужнина получил положительный тест на коронавирус. У него был оформлен электронный больничный, который надо продлевать каждую неделю по звонку в поликлинику. Екатеринбуржец рассказал о тысяче безуспешных попыток дозвониться до поликлиники

