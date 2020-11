Продолжается рост: в Свердловской области выявлен 321 случай заражения коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки вновь выявлено более трехсот случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Всего инфекция подтверждена у 321 человека из 45 населенных пунктов, в том числе и Нижнего Тагила. Больше всего случаев выявлено в Екатеринбурге. Там инфекция подтверждена у 139 человек. В общей сложности за время пандемии инфекция выявлена у 40 011 человек. Из больниц после завершения лечения было выписано 323 пациентов, всего выздоровевших насчитывается 32 154 человек. Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся 432 пациента, из них 301 помещен в реанимацию, в том числе 197 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще у 1630 человек состояние расценивается как средней тяжести. Также за сутки было подтверждено девять летальных случаев. Всего коронавирус унес жизни 874 человек.

