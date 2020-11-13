Продолжается рост: в Свердловской области выявлен 321 случай заражения коронавирусом

Продолжается рост: в Свердловской области выявлен 321 случай заражения коронавирусом

Сегодня, 13:04Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области за минувшие сутки вновь выявлено более трехсот случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Всего инфекция подтверждена у 321 человека из 45 населенных пунктов, в том числе и Нижнего Тагила. Больше всего случаев выявлено в Екатеринбурге. Там инфекция подтверждена у 139 человек.

В общей сложности за время пандемии инфекция выявлена у 40 011 человек.

Из больниц после завершения лечения было выписано 323 пациентов, всего выздоровевших насчитывается 32 154 человек.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся 432 пациента, из них 301 помещен в реанимацию, в том числе 197 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще у 1630 человек состояние расценивается как средней тяжести.

Также за сутки было подтверждено девять летальных случаев. Всего коронавирус унес жизни 874 человек.

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