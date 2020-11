Специалисты рассказали о сомнениях в эффективности вакцины от коронавируса

В середине августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. В конце 2020 года планируется начать массовую вакцинацию. Издание «КарелИнформ» выяснило, какие сомнения вызывает препарат у специалистов, а также какие побочные эффекты он может вызвать и кому он не поможет.

Вакцинация для избранных Первая вакцина от коронавируса «Спутник-V» от НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи была зарегистрирована несколько месяцев назад. Однако массовой вакцинации не началось. Пока что прививают только некоторых медработников. Ранее на заседании форума «Россия зовет» президент РФ Владимир Путин пояснил, что для массовой вакцинации в стране должны быть соответствующие мощности производственного аппарата. В данной ситуации есть одна проблема — технологического оборудования недостаточно для масштабного производства. Есть и еще один фактор, который не позволяет начать массовую вакцинацию — это высокие требования к объемам производства, так как вакцина от коронавируса нужна всем и сразу, независимо от пола и возраста, а это более 146 миллионов человек. Photo: pixabay.com Что не так с вакциной? На сегодняшний день россияне, да и граждане других стран, выказывают сомнения в вакцине «Спутник-V». Имеются сомнения и у западных специалистов в плане этапов исследования вакцины. Эксперты считают, что препарат быстро был одобрен зарегистрирован. При этом третий этап испытаний, самый долгий, был пропущен. А именно во время него изучают вакцину, ее эффективность и проводят проверку безопасности на добровольцах. В сентябре российские ученые, проводившие первые два этапа тестирования, опубликовали статью в научном журнале The Lancet. В исследованиях приняли участие 76 здоровых людей в возрасте от 18 до 60 лет. Чаще всего встречались такие побочные эффекты как боль в местах инъекций, гипертермия, головные боли, слабость, боль в мышцах и суставах. Однако это все было умеренно. У каждого участника тестирования выработались антитела к коронавирусу. Российский Минздрав такие результаты удовлетворили. Однако специалисты из Америки и Европы усомнились в надежности исследований. Профессор экспериментальной медицины в Имперском колледже Лондона Питер Опеншоу считает, что иммунный ответ не может быть пропорциональным степени защиты. Это можно выяснить только при проведении крупномасштабных испытаний. С ним согласен и декан факультета общественного здравоохранения Университета Брауна в США Ашиш Джа. После того, как были опубликованы результаты исследования специалистов из России, появилось открытое письмо зарубежных ученых, в котором профессора и доктора из США, Италии, Австралии, Германии и других стран назвали работу потенциально значимым. Однако их смутил тот факт, что количественные данные по разным испытуемым совпадают. Например, в одном эксперименте с 21 по 28 день у группы из девяти испытуемых уровень антител был идентичен. Точно такие же аномалии были найдены и в других результатах исследований. Поэтому авторы письма усомнились в том, что данные надежны. Photo: pixabay.com Страшна ли температура? В Карелии уже прошла первая вакцинация медработников от коронавируса. В число первых добровольцев вошли и врачи, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией. Первая партия вакцины прибыла в республику в октябре. В ней насчитывается всего 42 дозы. По словам главного врача второй поликлиники Петрозаводска Аркадия Рутгайзера, около трети привитых почувствовали дискомфорт — у них наблюдались подъемы температуры до 38 градусов. Однако прием парацетамола помогал сбить температуру. Поэтому прививки старались делать в пятницу, чтобы люди могли за выходные прийти в себя. И.о. главы Роспотребнадзора Карелии Людмила Котович пояснила, что все побочные эффекты после прививки являются нормой. Точно такие же симптомы, как температура и недомогание, могут появляться даже после вакцинации от гриппа. До конца года в республике ожидается поступление еще 532 доз вакцины против коронавируса. Однако массовая вакцинация ожидается не ранее весны 2021 года. На данный момент, по мнению главы республики Артура Парфенчикова, регион не имеет для этого показаний, а прививки в качестве основного метода борьбы с вирусом рассматривать не стоит. Он уверен, что граждане должны быть дисциплинированными — соблюдать дистанцию, носить маски и избегать массовых мероприятий. Photo: pixabay.com Поможет ли вакцина? Коронавирус распространился уже по всему миру. Специалисты ВОЗ считают, что такая ситуация может быть связана с ослаблением иммунитета. Кроме того, не у всех пациентов с коронавирусом вырабатываются антитела. Российский вакцинолог Евгений Тимаков говорит, что на первых этапах вакцинация не сильно повлияет на ситуацию. От болезни прививка защитит не менее чем на 80%. Однако в этом году массовое производство препарата не будет развито. Так что, по словам, вакцинолога, заболеваемость уменьшится только в определенных очагах. Photo: pixabay.com Для кого неэффективна? Эксперты считают, что вакцина от коронавируса может не подействовать на некоторые категории людей. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что после прививки антитела вырабатываются плохо у пожилых, пьющих, людей в стрессе и тех, кто принимает противовоспалительные препараты. При этом вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что тут большую роль играют особенности организма, о которых никто не знает. Российский иммунолог Михаил Костинов считает, что антитела могут хуже вырабатываться и у тех, кто имеет хронические заболевания. Влияние может оказать любое отклонение в состоянии здоровья человека. Массовая вакцинация россиян запланирована на конец 2020 года. Однако пока не понятно, хватит ли производственных мощностей для выпуска такого большого количества препарата. И, согласятся ли все на вакцину, которая была создана так быстро?

