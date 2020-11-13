Специалисты рассказали о сомнениях в эффективности вакцины от коронавируса

После того, как были опубликованы результаты исследования специалистов из России, появилось открытое письмо зарубежных ученых, в котором профессора и доктора из США, Италии, Австралии, Германии и других стран назвали работу потенциально значимым. Однако их смутил тот факт, что количественные данные по разным испытуемым совпадают. Например, в одном эксперименте с 21 по 28 день у группы из девяти испытуемых уровень антител был идентичен. Точно такие же аномалии были найдены и в других результатах исследований. Поэтому авторы письма усомнились в том, что данные надежны.