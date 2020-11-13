Свердловачанку с COVID-19 оштрафовали за отказ от госпитализации и заражение родных

Свердловачанку с COVID-19 оштрафовали за отказ от госпитализации и заражение родных

Сегодня, 16:52Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Жительница Свердловской области заразилась коронавирусом и, отказавшись от госпитализации, подвергла опасности свою 80-летнюю мать, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

В отношении «ковидной» жительницы Камышлова было выдано Постановление об обязательной госпитализации, но женщина с ним не согласилась и осталась дома вместе с двумя несовершеннолетними детьми и матерью в возрасте старше 80 лет.

Позже в Талицкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области поступила информация, что у матери и одного ребенка зараженной женщины также диагностировали коронавирус. От повторной госпитализации в медицинское учреждение вместе с заболевшим ребенком свердловчанка отказалась.

В результате, в отношении жительницы Камышлова был составлен протокол по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период возникновения угрозы распространения заболевания COVID-2019, представляющих опасность для окружающих, повлекшее причинение вреда здоровью человека).

Суд также установил факт связи между действиями женщины и причиненным вредом членам ее семьи, и вынес административное наказание в виде штрафа в размере 25 000 тысяч рублей.

Напомним, недавно стало известно, что жителей Екатеринбурга, которые отказываются надевать маски в общественном транспорте, заставят не только оплачивать штраф за нарушение указа, но и возмещать убытки за простой техники.

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