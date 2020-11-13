Уральский реаниматолог о COVID-19: «Мы имеем беспрецендентную летальность»

Уральский реаниматолог о COVID-19: «Мы имеем беспрецендентную летальность»

Сегодня, 18:14Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Уральский реаниматолог заявил о том, что в Свердловской области наблюдается «беспрецендентная летальность» из-за коронавируса.

Как рассказывает врач порталу E1, первая волна коронавируса значительно отличается от второй. На сегодняшний день, по словам медика, скорые задерживаются на вызовы, а также система здравоохранения испытывает нечеловеческие нагрузки.

По СМП: если коротко — город не справляется, как бы я ни уважал екатеринбургскую станцию скорой помощи им. В. Ф. Капиноса. Бригады не могут даже заехать на ужин. Приезжают на подстанции только в 5 утра, на 15 минут, рассказывает реаниматолог.

Про амбулаторное лечение он говорит, что проблема действительно есть и будучи зараженным он делал по четыре сотни звонков каждый день, чтобы узнать, чем лечиться, когда придут результаты анализов и чем лечиться.

Он также возмущен, что в городе почти все больницы под «ковид» и практически нигде нет мест. Он сомневается, что выявляется по три сотни зараженных в день.

Реаниматолог отметил высокую летальность и загрузку врачей. При этом на граждан он возмутился, что им не хочется надевать маски, а врачи вынуждены в противочумных костюмах проводить по несколько часов в «красной зоне».

Разница первой волны и второй на самом деле огромная. И разница эта выражается не в рабочем времени, а в «усталости здравоохранения», как мне кажется. Все, кто работает сейчас, работают уже вне своих возможностей. А количество свободных коек с каждым днем сокращается, говорит реаниматолог.

Он задал риторический вопрос врачам — по какой причине ограничения не ужесточаются, хотя статистика растет.

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