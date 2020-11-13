Уральский реаниматолог о COVID-19: «Мы имеем беспрецендентную летальность»

Разница первой волны и второй на самом деле огромная. И разница эта выражается не в рабочем времени, а в «усталости здравоохранения», как мне кажется. Все, кто работает сейчас, работают уже вне своих возможностей. А количество свободных коек с каждым днем сокращается, говорит реаниматолог.