В метро Екатеринбурга появились аппараты с масками и антисептиками

В Екатеринбурге на трех станциях метро появились автоматы, в которых можно приобрести средства индивидуальной защиты — одноразовые и тканевые маски, а также антисептики.

По данным «КП-Екатеринбург», аппараты установлены на станциях «Ботаническая», «Чкаловская» и «Площадь 1905 года». Позднее планируется разместить их на других. По словам замдиректора Екатеринбургского метрополитена Александра Мирошника, сотрудники внимательно следят за соблюдением мер защиты от коронавируса и не допускают проезда пассажиров без масок. Он считает удобным, что маску можно приобрести на месте. Напомним, в начале октября в метрополитене были усилены меры по соблюдению масочного режима по поручению главы города Александра Высокинского. Пассажиры не допускаются к проезду, если у них отсутствуют средства защиты.

