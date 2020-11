В Нижнем Тагиле за сутки было подтверждено еще 26 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности инфекция подтверждена у 2664 человек. В Свердловской области также продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За сутки с 12 по 13 ноября был подтвержден 321 случай заражения, из них 139 — в Екатеринбурге. Число выздоровевших достигло 32 154 человека, еще 874 — скончались.

