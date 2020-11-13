В Свердловской области продлили дистант для 6-10-х классов

Напомним, вчера стало известно, что Евгений Куйвашев вернул на очное обучение 11 классы региональных школ с 16 ноября. Куйвашев подчеркнул, что понимает, какой ответственный период у учащихся данной категории - им предстоит сдача ЕГЭ и поступление в ВУЗы. Была проанализирована структура заболеваемости. В результате выяснилось, что подростки 16-17 лет менее подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.