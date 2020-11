В Свердловской области 14 и 15 ноября ожидается похолодание до -20 градусов. Причиной стал ямальский циклон.

Об этом рассказали в Уральском гидрометцентре. Циклон пройдется по территории Зауралья, но скажется и на погоде в регионе. В Нижнем Тагиле, по данным Гисметео ожидается похолодание до -13 градусов. Так, в субботу 14 ноября столбики термометров опустятся до -9 градусов, а в воскресенье — до -15. Ожидается пасмурная погода, а в субботу — небольшой снег.

