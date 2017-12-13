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Новости Нижнего Тагила

Потепление и снегопады идут в Нижний Тагил

13 декабря 2017, 12:30Добавить новость
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Потепление и мокрый снег ожидает тагильчан уже в четверг, 14 декабря.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 14 декабря 2017 года, в Нижнем Тагиле существенно повысится температура воздуха. Днем ожидается от -4 до -6 градусов мороза и небольшие осадки в виде снега.

В ночь на пятницу, 15 декабря 2017 года, похолодает до -10 градусов. Дневные температуры будут на уровне от -2 до -5 градусов. Метеорологи прогнозируют в этот день мокрый снег.

Выходные, 16 и 17 декабря 2017 года, обещают быть снова морозными. Осадки прекратятся, а днем столбик термометра опустится до -12 градусов.

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Свердловская область
Нижний Тагил
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